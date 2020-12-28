Кыргызско-швейцарское НПО собрала деньги для помощи кыргызстанцам

Кыргызско-швейцарское неправительственное объединение "Мост в Кыргызстан - Brücke nach Kirgisistan" инициировало сбор средств для того, чтобы накануне Нового года передать помощь семьям, пострадавшим от КОВИД и оказавшихся в плачевном состоянии из-за карантина и пандемии. В частности, речь идет о многодетных семьях, одиноких стариках, и детях, чьи родители умерли от болезни

Организаторы акции с сожалением отмечают, что они готовы были направить в Кыргызстан лекарства, но те препараты оказались не в списке Кыргызстана. И именно поэтому было принято решение помочь непосредственно этим людям продуктами питания. При этом, врачи рекомендовали не покупать старикам сладкое, поскольку у многих сахарный диабет.

Партнером в реализации такого мини-проекта выступил Ресурсный центр пожилых Кыргызстана. Списки самых нуждающихся составляли всем миром, ориентируясь на сумму, которую удалось собрать швейцарским друзьям.

- Мы отследили в СМИ информацию об исследовании, которые проводились по тому, кто оказался в наиболее сложной ситуации во время КОВИДА в Кыргызстане. А это оказались одинокие старики, инвалиды и многодетные семьи. Перепроверили информацию по своим каналам и решили помочь этой категории людей. Нам особенно запомнилось что в исследовании приводились факты о том, что некоторым многодетным семьям , не имевшим прописки в Бишкеке, в первые дни карантина из-за потери работы и социальных связей приходилось просить по 2-3 картошки, чтобы прокормить детей. В период роста цен мы попросили приобрести продукты первой необходимости на ту сумму, которую удалось собрать. И я благодарен всем кто смог нам помочь, всем знакомыми незнакомым людям, - рассказал Кайрат Биримкулов.

Напомним, организация Мост-Кыргызстан основана 31 августа 2012 года в городе Люцерн Швейцарской Конфедерации. Инициаторами объединения являются кыргызстанец Кайрат Биримкулов и швейцарец Hans-Peter Pleisch (Ханс-Петер Пляйш).

В организации создана электронная площадка для сбора средств для подшефных в Кыргызстане, которым оказывается помощь каждый год.

Руководитель ОО "Ресурсный центр пожилых людей" Светлана Баштовенко рассказала, что они искренне рады, что Кайрат Биримкулов несмотря на то, что проживает далеко от родины, не потерял сострадания.

- Такая целевая помощь, оказанная вовремя, всегда важнее. При этом у каждого, кому будет вручен продуктовый пакет, своя грустная история, а это и одиночество, и почти нищета, а многодетных - часто смерть или уход из семей мужей. Бабушкам почему-то у нас мало помогают, думают, чего там, ну живут же в своих жилищах. А им нужна помощь, не все могут за собой ухаживать, возраст сказывается на всех. Есть женщина одинокая, в дом которой въехал камаз, и она в карантин не могла ни помощи попросить, ни сама что-то сделать. Месяц назад в Тюпском районе умерла от Ковида женщина, у которой осталось 3 детей. Отец с покалеченной ногой. Представьте, как им встречать Новый год. Что их ждет дальше? А сколько осталось сирот в этом году после пандемии? Поэтому постучаться в дверь и передать подарки от друзей из Швейцарии, от мекендешей - это дать понять, что они не одни, что кто-то о них помнит. Сейчас мы ждем перевода средств и приступим к покупке продуктов. Все в открытую - если вы готовы пожертвовать продукты - обратитесь к нам, мы обязательно все передадим. И назовем ваши имена. На сегодня в списке 29 адресов, - поделилась своим мнением Светлана Баштовенко.

Продукты будут закупаться в Кыргызстане.

Если вы хотите перечислить деньги - можете связаться с организацией на сайте есть все данные https://www.kyrgyzbridge.com.

А если вы готовы пожертвовать продукты и вещи для детей - напишите на вотсап 0772 525 266