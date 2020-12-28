Горожане о ярмарках мэрии. "Продажа идет в нарушение всех саннорм"

Хочу затронуть тему ярмарок, которые организовала мэрия города, вместе с министерством сельского хозяйства.

Идея была привлечь фермеров, торговать своей продукцией, что бы убрать посредников между фермером и конечным потребителем. Идея неплохая, но... сама организация этого мероприятия. Об этом в соцсетях написал эксперт по сельхозотрасли Рустам Нурматов.

Он отметил, что посетил такую ярмарку, которая располагалась возле супермаркета Глобус, по улице Токомбаева.

- То что я увидел, сильно огорчило меня. Продажа идет в нарушение всех существующих санитарных норм. Мясо продается прям с салона автомобилей, разложено на картонках, непонятно из-под чего. Продавцы без перчаток. Этими же руками берут деньги и раскладывают мясо. Вы знаете что через продукты, предается порядка 200 заболеваний, которые крайне опасны для человека? Где забота о здравоохранении населения? - задался он вопросом.

Эксперт подчеркнул, что организаторы об этом не задумывались, а лишь создали видимость этих ярмарок, при этом не обеспечив самих участников горячим питанием, санитарными нормами, проживания фермеров.

- Мы все говорим о пищевой безопасности, на сколько это важно для населения. А тут просто дичь..., - добавил Нурматов.