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Астролог посоветовал Садыру Жапарову последовать примеру Чингизхана

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- ВБ
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Астролог Жанар Кадыралиев в своем интервью поделился мнением, как кандидату в президенты Садыру Жапарову следует себя вести, чтобы стать президентом страны.

Российский астролог Светлана Драган ранее заявила, что Садыр Жапаров уйдет в отставку весной. Можем ли верить ее словам?

- Утверждение астролога Светланы Драган совершенно неверно. У него практически нулевой уровень знаний по сравнению с другими влиятельными российскими астрологами. Плохое образование и безграмотность. "24 ноября в Бишкеке будет теракт", - сказала он. Ничего не случилось. Мой совет: Садыр Жапаров должен перестать слепо слушать советы друзей, знакомых, и просто сторонников. Он должен сам принимать решения, независимо от того, что ему говорят. В противном случае из-за таких советчиков, если даже не весной, то летом может сложиться трудная ситуация для властей.

Что звезды говорят о Садыре Жапарове?

- На самом деле Садыра Жапарова полтора года назад поддержала планета Уран. Теперь планета Плутон поддерживает его, говоря астрономическим языком, дирекционным методом. Из-за влияния Плутона он и пришел к власти в октябре. Дирекционный метод продлится около 1-1,5 года. В общем, если Садыр Жапаров допустит серьезные ошибки, то он может потерять власть в течение года.

Что ему делать, чтобы сохранить власть?

- Необходимо избавиться от большого количества некомпетентных советников. Как и Чингисхан, он должен слушать только одного честного советника. Жапаров пока не знает этого человека. Его соратники и советники, которые сейчас с ним, работают только на свою выгоду. То есть они делают все, чтобы в случае смены власти, остаться не причем.

Есть ли у Садыра Жапарова шанс выжить?

- Есть, но шанс только один и он должен им воспользоваться. Если он будет сотрудничать с политическим советником, которого он и другие пока не знают, то сможет править 15-20 лет, став справедливым президентом и получив признание народа.

Некоторые говорят, что Мадумаров и Жапаров должны объединиться. Будет ли выгоден этот союз?

- Садыру Жапарову следует опасаться не мудрого врага, а глупых друзей. Жапаров вполне может получить выгоду от этого союза. Поэтому о таком сотрудничестве можно не беспокоиться.

Источник: газета "Азия Ньюс"


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URL: https://www.vb.kg/395621
Теги:
выборы, астрология, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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