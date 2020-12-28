Внимание, камера! Первый день теледебатов кандидатов в президенты

По графику бесплатного эфирного времени на ОТРК для кандидатов на должность Президента страны сегодня начнутся теледебаты.

В первый день в полемику вступят Канатбек Исаев, Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Бактыбек Калмаматов и Каныбек Иманалиев.

Время теледебатов – 20.00 – 22.30

Остальные 12 претендентов вступят в прения с друг другом в прямом эфире 29 и 30 декабря. На завтра в теледебатах ожидается участие Мыктыбека Арстанбека, Садыра Жапарова, Рашида Тагаева, Арстанбека Абдылдаева, Имамидин Ташова и Эльдара Абакирова.

В Кыргызстане с 15 декабря 2020 года до 8:00 часов 9 января 2021 года время предвыборной агитации.

Выборы назначены на 10 января следующего года.