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Внимание, камера! Первый день теледебатов кандидатов в президенты

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- Мария Стрельцова
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По графику бесплатного эфирного времени на ОТРК для кандидатов на должность Президента страны сегодня начнутся теледебаты.

В первый день в полемику вступят Канатбек Исаев, Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Бактыбек Калмаматов и Каныбек Иманалиев.

Время теледебатов – 20.00 – 22.30

Остальные 12 претендентов вступят в прения с друг другом в прямом эфире 29 и 30 декабря. На завтра в теледебатах ожидается участие Мыктыбека Арстанбека, Садыра Жапарова, Рашида Тагаева, Арстанбека Абдылдаева, Имамидин Ташова и Эльдара Абакирова.

В Кыргызстане с 15 декабря 2020 года до 8:00 часов 9 января 2021 года время предвыборной агитации.

Выборы назначены на 10 января следующего года.


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URL: https://www.vb.kg/395624
Теги:
Арстанбек Абдылдаев, Садыр Жапаров, #Выборы2020
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