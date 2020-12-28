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Одного из нападавших на сотрудников милиции отпустили на свободу

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- Екатерина Улитина
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Одного из нападавших на сотрудников патрульной милиции отпустили из изолятора временного содержания под поручительство. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Молодому человеку всего 16 лет. В отношении второго мужчины Октябрьский районный суд изберет меру пресечения.

Напомним, вечером в пятницу сотрудники патрульной милиции остановили автомобиль на пересечении улиц 7 апреля и Южной магистрали. Водитель и его пассажир отказались исполнять требования сотрудников правопорядка, попытались сбежать, а когда их догнали оказали сопротивление. Представитель закона был вынужден выстрелить в воздух, чтобы усмирить хулиганов. В конце концов, их удалось задержать. Один из нападавших оказался несовершеннолетним.


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URL: https://www.vb.kg/395625
Теги:
ГУВД, нападение, Бишкек, Патрульная милиция
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