Сотрудники ГАООСЛХ вышли на митинг. Требуют отставки Динары Кутмановой

Сегодня, 28 декабря, сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства вышли на митинг у здания ведомства. Они требуют уволить Динару Кутманову, которая в ноябре этого года была назначена на пост директора.

Сотрудники написали письмо на имя и.о. президента Таланта Мамытова и и.о. премьер-министра Артема Новикова, где описали причины своего несогласия с назначением.

Они сообщили, что Динара Кутманова уже занимала руководящие посты в системе охраны окружающей среды с 1998 по 2006 годы и была уволена после того, как специальная комиссия изучила ее деятельность. Были выявлены многочисленные финансовые нарушения, говорится в письме.

Так, утверждается, что Кутманова в 2002 году провела лотерею, обязав сотрудников ведомства выкупить по несколько билетов. Выручка, якобы, была присвоена. Кроме того, завод по производству спиртных напитков заплатил экологический сбор водкой, что также было отмечено в ходе расследования.

Сотрудники ГАООСЛХ отмечают, что Динара Кутманова уже не первый раз пытается получить кресло в ведомстве.

"Каждый раз она появляется в период политической нестабильности, пользуясь поддержкой ОПГ", - говорится в письме ведомства.

Отметим, Динара Кутманова является известным в Кыргызстане экологом, которая выступала по многим актуальным вопросам. В начале ноября, она была назначена директором мусорного полигона, но через несколько дней получила новое назначение - директора ГАООСЛХ.