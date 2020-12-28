Авиабаза оказала помощь Чуйской школе-интернату

Накануне Нового года Объединенная российская военная база поддержала Чуйскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Представители воинской части во главе с помощником командира по работе с верующими военнослужащими иереем Александром Аношкиным привезли сюда муку, сахар, растительное масло, сгущенку, натуральные соки, рыбу, мясо и другие продукты питания. Салоны и багажники двух легковых, но отнюдь не маленьких автомобилей были загружены под завязку.

В интернат, который находится недалеко от города Токмака, кроме продуктов, авиаторы привезли также елочные украшения: игрушки, гирлянды и мишуру.

Подаркам здесь очень обрадовались. Воспитанники интерната охотно помогали выгружать и переносить продукты в столовую. Причем мальчишки делали это очень быстро и старались показать, что без труда справятся, в том числе, и с тяжелой ношей.

Как рассказала директор учреждения Назгуль Мусаева, постоянно у них живут и учатся в школе примерно 150 детей, которых привезли сюда из всех регионов республики.

Этот интернат был открыт в далеком 1956 году. За прошедшие годы капитальный ремонт ни разу не проводился, приходилось обходиться только косметической покраской-побелкой. Тем не менее, коллектив работников, по словам руководителя, старается создать для детей комфортные условия. В беседе с автором этих строк ребята рассказали, что кормят их хорошо, а в помещениях тепло.

До недавних пор здесь была девятилетняя школа, с этого года учебное заведение стало средним, теперь мальчишки и девчонки будут оканчивать в интернате 11 классов. Как сказала Назгуль Мусаева, серьезное внимание они уделяют изучению трех языков: кыргызского, русского и английского. Благодаря этому по окончании школы у детей будет больше возможностей для трудоустройства и социальной адаптации.

В будущем администрация планирует также всерьез заняться профессиональным образованием. Предпосылки для этого имеются. В интернате есть столярная и швейная мастерские, где можно готовить специалистов по данным направлениям. Кроме этого, в планах обучение специальностям повара и парикмахера.