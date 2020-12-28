Какой будет погода в Кыргызстане на Новый год? Прогноз от Кыргызгидромет

Снег в новогоднюю ночь ожидается только в Иссык-Кульской области. Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшую неделю.

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 28-31 декабря и 1 января

28 декабря в отдельных регионах Таласской области без осадков. 28 декабря днем ​​и 29-31 декабря без осадков. 1 января в отдельных районах Чуйской области слабый снег, в Таласской области без осадков. 28 декабря в отдельных районах туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

по городу Бишкек на 28-31 декабря и 1 января

28-31 декабря и 1 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям на 28-31 декабря и 1 января

28 декабря на большей части территории Ошской, Баткенской области, в отдельных районах Джалал-Абадской области снег. Днем в отдельных районах снег. 29 декабря в отдельных частях Ошской области снег, по остальной территории без осадков.

29 декабря днем, 30-31 декабря и 1 января без осадков. 28 декабря в отдельных районах туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

по Иссык-Кульской области на 28-31 декабря и 1 января

28 декабря днем ​​и 29-31 декабря без осадков. 1 января в отдельных районах слабый снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 1 января в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

28-31 декабря и 1 января ночью без осадков. 1 января днем ​​небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с, 1 января с усилением до 15-20 м/с.

по Нарынской области на 28-31 декабря и 1 января

28-31 декабря и 1 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 1 января в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 2-3 января

2 января в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской области снег, по остальной территории без осадков.

3 января без осадков. Понижение температуры воздуха.