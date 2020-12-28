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64% читателей "Кыргыз Элим" выступили за президентскую республику

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- ВБ
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Портал "Кыргыз Элим" провел опрос на тему выбора между парламентской и президентской республикой. В ответ на вопрос "Если бы референдум состоялся в ближайшее воскресенье, какую форму правления для Кыргызстана вы бы выбрали?" 64% опрошенных ответили "Президентская республика".

Еще 16,6% проголосовали за парламентскую республику. Против всех вариантов высказались 10,7%. Затруднились с ответом 8.7% участников опроса.

Всего в опросе приняли участие 3036 человек. Свои ответы читатели "Кыргыз Элим" могли предоставить с 16 по 21 декабря 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/395633
Теги:
парламент, президент, Кыргызстан, СМИ
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