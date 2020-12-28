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Возобновляется движение пассажирских поездов по Чуйской области

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- Оксана Гут
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С 31 декабря возобновляется движение пассажирских поездов внутриреспубликанского сообщения по Чуйской области. Об этом сообщает ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

"Полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Чуйской области письмом дал свое согласие на возобновление движения пассажирских поездов внутриреспубликанского сообщения по направлениям Бишкек – Токмок – Бишкек, Каинды – Бишкек – Каинды, Кара-Балта – Бишкек – Кара-Балта, с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических правил", - отмечают в ведомстве.

Начиная с 31 декабря 2020 года все вышеупомянутые маршруты будут ежедневными, а Кара-Балта – Бишкек – Кара-Балта будет курсировать 2 раза в день.

Из изменений: на раздельных пунктах Каинды – Бишкек –Каинды будет новая остановка "Лицей" и поезд Кара-Балта – Бишкек – Кара-Балта будет следовать до станции Бишкек-1. Расписание поездов можно узнать по справочным номерам и на ЖД вокзалах.

"Просьба строго соблюдать "Алгоритм действий по предупреждению распространения коронавируса при осуществлении пассажирских перевозок внутриреспубликанского сообщения поездов ГП "НК "Кыргыз темир жолу" - это ношение масок, дезинфекция рук и соблюдение дистанции", - напомнили в ГП.


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URL: https://www.vb.kg/395638
Теги:
железная дорога, Кара-Балта, Бишкек, Кыргызстан, поезд, карантин
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