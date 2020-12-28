В МВД начали следственные мероприятия в отношении Аспекова и Жунусбекова

В МВД начали оперативно следственные мероприятия в отношении активистов Мелиса Аспекова и Торохана Жунусбекова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"...материалы по факту обращения уполномоченного представителя кандидата в президенты Садыра Жапарова, Алексея Мощина, поступили в МВД. Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и его подразделениями проводятся следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении Мелиса Аспекова проведение проверки поручено ГУВД Чуйской области. Торохана Жунусбекова проверит УВД Таласской области.

Материалы находятся на контроле Следственной службы МВД Кыргызской Республики, подчеркивают в МВД.

При этом Мелис Аспеков настроен оптимистично и и продолжает работать.

- Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне, у меня хорошее настроение, много работы и я вот-вот выиграю. Я еще на работе, - написал он.

Мелис Аспеков пригласил подписчиков на встречу с Садыром Жапаровым в Токмаке.

Торохан Жунусбеков пока не комментировал жалобу в правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что Мелис Аспеков и Торохан Жунусбеков работают в штабе кандидата в президенты Садыра Жапарова. Аспеков - руководит штабом в Чуйской области, Жунусбеков - в Таласской. Однако представитель Жапарова Александр Мощин обратился в МВД и в ЦИК, сообщив, что эти эти люди не имеют отношения к Садыру Жапарову и его штабу.

Более того, они, якобы, в своих корыстных интересах используют избирательную кампанию Садыра Жапарова.