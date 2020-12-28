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Наблюдатели от СНГ мониторят подготовку к выборам президента КР

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- Евгений Денисенко
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В Кыргызстане в рамках наблюдения за досрочными выборами его президента и референдумом по определению формы правления в стране продолжает работу Миссия наблюдателей от СНГ. Ее участники, как сообщили в Межпарламентской Ассамблее Содружества, встречаются и с кандидатами на пост главы государства, и с ответственными сотрудниками ряда ведомств.

В ходе встречи с заместителем председателя Верховного Суда по административным и экономическим делам КР Айнаш Токбаевой членам миссии было рассказано о заявлениях, поступивших в суды в процессе подготовки к важным политическим событиям, и о результатах их рассмотрения. А с представителями Министерства иностранных дел КР обсуждены особенности проходящей избирательной кампании и содействие, оказываемое миссии в выполнении ею своих функций в рамках национального законодательства Кыргызстана.

Долгосрочные наблюдатели от СНГ также ознакомились с ходом этой кампании в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Руководители территориальных избирательных комиссий проинформировали о проделанной работе, о ее различных направлениях. Речь шла, в частности, о составлении списков избирателей с учетом отмены возможности голосования по адресу, не являющемуся постоянным местом жительства, о методическом и техническом обеспечении участковых избирательных комиссий, в том числе, резервными автоматически считывающими урнами в условиях одновременного голосования на выборах и референдуме, об обучении членов этих комиссий. Отмечено отсутствие жалоб и заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Миссия наблюдателей от СНГ продолжает мониторинг подготовки к президентским выборам и референдуму и в дальнейшем будет информировать о результатах своей работы, подчеркнули в МПА СНГ.

Мониторингом подготовки и проведения выборов в Жогорку Кенеш, состоявшихся 4 октября текущего года, также занималась Миссия наблюдателей от СНГ. В нее были включены представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Всего – 144 специалиста, 12 из которых работали на долгосрочной основе. Возглавил миссию первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.


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URL: https://www.vb.kg/395641
Теги:
выборы, СНГ, Кыргызстан
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