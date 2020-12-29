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Сотрудники милиции сделали новогодний сюрприз для граждан (видео)

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- Оксана Гут
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Столичная милиция поздравила всех граждан и гостей столицы с наступающим Новым 2021 годом! Сообщение с наилучшими пожеланиями и впечатляющий видеоролик разослала пресс-служба ГУВД Бишкека.

"Этот год для многих был очень трудным и печальным, где мы потеряли своих родных и близких, которых мы никогда не забудем и будем всегда тепло помнить. Также есть люди, которые могут подумать, что будут встречать Новый год одни, но это не так. Даже в самые тяжелые дни мы всегда рядом с вами, потому что у нас вместе есть вера и надежда. Пройдут и эти мрачные дни, после которых настанет новый рассвет", - отмечают в ведомстве.

Бишкекская милиция выражает сердечную благодарность гражданам, "которые в этот нелегкий для нас год смогли помочь и протянуть руку помощи тем, кто нуждался в спасении, показали какими надо быть сплоченными и милостивыми друг к другу в тяжелое время".

"Мы в вечном долгу перед теми, кто мужественно служит нашей стране и тем, кто идет рядом с ними. Благодарим всех добровольцев и волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, социальных служб и медицинских работников, которые неустанно трудятся, чтобы служить и защищать благополучие народа. Ваш ежедневный вклад является примером беззаветной любви к народу и напоминает нам о благородных принципах, по которым мы стремимся жить, особенно во время становления и развития кыргызской государственности.

Сотрудники милиции в честь Нового года сделали новогодний сюрприз для граждан и дарят всем этот праздничный ролик. Столичная милиция желает всем гражданам и гостям счастливого, мирного и волшебного Нового года", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/395645
Теги:
ГУВД, Новый год, праздник, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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