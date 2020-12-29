Канатбек Исаев "B TRENDe": Я пойду до конца! (интервью)

"Мы это все проходили, и все равно наступаем на те же грабли: "Алга, Кыргызстан", "Ак жол", СДПК, "Биримдик, а сегодня мы видим "Мекенчил"", - об этом в интервью "B TRENDe" заявил кандидат в президенты Кыргызской Республики Канатбек Исаев.

Он дал оценку послеоктябрьским событиям.

Претендент на высший государственный пост выступает за парламентское правление, не намерен сходить с предвыборной гонки, обещает за два года навести в стране порядок, чтобы каждый ощутил изменения в лучшую сторону.

Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкер Канатбек Кедейканович Исаевдин шайлоо фондунун өкүлү Шамшидин уулу Разак аркылуу төлөндү.

КР БШКсындагы каттоо күбөлүгү №14 от 13.11.2020-ж