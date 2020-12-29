"Настанут тяжелые времена". Предсказания Ванги на 2021 год

Слепая болгарская прорицательница Баба Ванга умерла в 1996 году в возрасте 85 лет

Но она оставила после себя предсказания на каждый год вплоть до 5079 года. Что предсказала Ванга на 2021 год, передает The Daily Mail.

Так, по ее словам, в 2021 году мир захватит "мощный дракон", и три "гиганта" объединятся.

Еще среди ее предсказаний на следующий год - "катаклизмы и бедствия", но при этом и лекарство от рака

Она напророчила, что Трамп, заразившийся в октябре коронавирусом, перенесет "смертельную болезнь".

2020 год перевернул мир с ног на голову, но если кто-то надеется на передышку в следующем году, ему стоит хорошенько призадуматься - если верить слепой ясновидящей из Болгарии Ванге.

Прорицательница предсказала, что в 2021 году на мир обрушится "множество катаклизмов и великих бедствий", три "гиганта" объединятся и человечество захватит "мощный дракон".

"Настанут тяжелые времена", - предсказала ясновидящая незадолго до своей смерти в 1996 году, добавив, что "людей разделит их вера".

Что уже за эти годы Ванга угадала, а что нет.

2019: Испытания для Трампа и Путина

Прогноз: прогноз Ванги на 2019 год оказался очень похож на ее пророчества на 2020 и 2021 годы. Она тоже предсказывала болезнь Трампа и попытку покушения на Путина. А еще экономический коллапс в Европе.

Результат: Трамп и Путин выжили, хотя Трамп действительно заразился коронавирусом в октябре 2020 года. Экономика Европы сильно пострадала из-за коронавируса.

2018: Подъем Китая

Прогноз: Китай станет следующей великой сверхдержавой, а на Венере обнаружится новая форма энергии.

Результат: статус Китая как мировой державы после смерти Бабы Ванги повысился, но поводов как-то выделять 2018 год нет. Никаких крупных открытий на Венере не было.

2017: Конец Америки

Прогноз: 44-й президент Америки станет последним. По некоторым версиям, она даже предсказала, что он будет черным.

Результат: Барак Обама действительно стал первым афроамериканским президентом. Но в январе 2017-го его сменил 45-й президент - Дональд Трамп.

2016: Конец Европы

Прогноз: прорицательница говорила, что в 2016 году Европа "перестанет существовать", предсказав "безлюдные пространства и пустоши, лишенные всякой жизни".

Результат: Брексит, конечно, потряс Европу, но "прекратить существование" - это уже слишком.

2004: Цунами в День подарков

Прогноз: "Огромная волна накроет целое побережье со всеми и городами и жителями, и все исчезнет под водой. Все растает, как лед".

Результат: цунами в день подарков в 2004 году опустошило Индонезию, Шри-Ланку, Индию, Таиланд и другие страны, погибло более 230 000 человек.

2001: Теракт 11 сентября

Предсказание: Баба Ванга предсказала "ужас" для США, предупредив в 1989 году, что "американские братья упадут под натиском стальных птиц".

Результат: в ходе теракта 11 сентября с участием четырех захваченных самолетов погибло около 3000 человек. В "стальных птицах" можно усмотреть метафору самолетов.

1979: Возрождение России

Прогноз: В 1979 году Баба Ванга предсказала будущее господство России и "славу Владимира", при котором страна станет "владыкой мира".

Результат: в России действительно появился волевой лидер по имени Владимир, но с 1979 года свой статус сверхдержавы Москва утратила.

Некоторые поняли "дракона" как усиление китайского господства.

Прорицательница перед своей смертью напророчила, что в 2021 году будет найдено лекарство от рака.

Она предрекла: "Настанет день, когда рак будет скован железными цепями".

Ванга стала культовой фигурой среди конспирологов после того, как некоторые из ее пророчеств пугающим образом попали в точку.

Однако в последние годы многие усомнились в достоверности приписываемых ей прорицаний, ведь она сама их не записывала.

Приписываемые Ванге предсказания действительны до 5079 года, когда по ее мнению, наступит конец света.

Провидица предсказала, что Дональд Трамп в 2021 году оглохнет и заболеет смертельной болезнью, Владимир Путин станет жертвой покушения, а на Европу обрушится химическая атака со стороны мусульманских экстремистов.

В утешение Трампу и Путину следует отметить, что прогнозы двух предыдущих лет сулили им почти то же самое, но чаша сия их миновала - хотя президент США в этом году и переболел коронавирусом.

Вообще, Ванга не раз пророчила Европе армию "мусульманских экстремистов" с химическим оружием.

Многие понимающе закивали в ответ на ее пророчество, что Европа "перестанет существовать" в 2016 году, когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС, подвергнув в шок Брюссель - с далеко идущими политическими последствиями.

Однако даже самый ревностный сторонник ясновидящей не возьмется утверждать, что от Европы остались "безлюдные пространства и пустоши, лишенные всякой жизни". Предсказанная ею "великая мусульманская война" в Европе тоже пока откладывается.