Тамерлан или Ибн Сина? Кем был изобретён плов

Плов – блюдо восточной кухни. Слово "плов" пришло в русский язык из тюркско-татарских языков, где оно звучит как "пилав". Происхождение плова связывают с Индией и Персией, откуда он распространился по всей Азии.

Сколько же лет плову? Как блюдо, основным компонентом которого является рис, плов известен как минимум с X-XI. Именно к этому времени относятся старинные летописи, где упоминается, что плов подавался на свадьбах и больших праздниках как самое почетное блюдо. Изначально плов был пищей преимущественно богатых людей. Основное население готовило плов только по особым праздникам и для приёма гостей, а в бедных семьях плов вообще был большой редкостью. Однако, с самого своего возникновения и по сей день плов на Востоке считается не просто вкусной праздничной пищей, но и целебным средством. До и после выполнения тяжелого физического труда, кровавой битвы, после длительной болезни и истощения человеку первым делом всегда предлагали плов, так как считали, что он отлично восстанавливает силы и поднимает дух.

Плов пользуется наиболее широкой популярностью, особенно в кухне среднеазиатских народов, что ему посвящено немало мифов, легенд и сказок.

Но наиболее известной легендой о происхождении плова, является легенда, связанная с именем эмира Тимура или Тамерлана (1336–1405 гг.) - среднеазиатского тюркского правителя, полководца и завоевателя, сыгравшего существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси (рис. 1).

Во время своих завоевательных походов Тимур был постоянно озабочен, чем кормить своё многочисленное войско во время длительных и изнурительных походов и кровопролитных сражений, и как избавиться от огромных обозов с едой при внезапных атаках. Он собрал на Военный совет всех мудрецов, военных, политических и религиозных деятелей и поставил перед ними эту задачу. И тут один их мудрецов, много поживший на свете и будучи сам участником этих походов и сражений, подсказал Тимуру рецепт старого блюда, которое готовили ещё его родители.

По воспоминаниям мудреца, надо было взять большой чугунный котел, который должен быть таким старым, чтобы жир от прежней пищи покрывал дно казана и загорался от всполохов попадающего на него огня. Затем в этот жир надо было положить мясо не старых, но и не очень молодых барашков; а потом - отборный рис, разбухающий от гордости, что будет съеден смелыми воинами; молодую морковь и острый лук, жалящий подобно мечу высокочтимого эмира. Все это надо было варить на костре до тех пор, пока запах приготовленного блюда не достигнет Аллаха, а повар не свалится в изнеможении, потому что попробует божественное кушанье".

Тут же по приказу Темира войсковые повара стали готовить это блюдо и когда оно было готово, все члены Военного совета были поражены его необычными запахом и вкусом.

- Давайте как- нибудь назовём это блюдо, - предложил эмир. Все согласились и сошлись во мнении назвать его по названию ингредиентов, входящих в его состав. Но так как в войсках эмира служило много воинов других национальностей, все стали выкрикивать их названия на своём языке. Потом по большинству слов тот же мудрец составил фразу: пиёз аез лахм олио вет об шалы, в которой слово "пиёз" на таджикском и узбекском языках означает "луковица" и произошло из персидского яззыка. "аез" - "морковь", "лахм"" - на арабском языке "мясо", "олио" - на латинском языке. "oleum – растительное масло", "вет" - на согдийском языке "соль", "об" - таджикское и персидское слово "вода", "шалы" - на иранском языке "рис". Потом по первым буквам этой фразы мудрец составил слово "Палов ош" (Рис. 2).

Есть и другой вариант названия этого блюда. Считается, что слово "палов" произошло из греческого языка и было известно ещё со времён Александра Македонского и звучит как "полув", что означает "разнообразный состав". Слово "ош, аш" на персидском языке означает "еда".

Ещё по одной версии плов изобрёл великий персидский ученый Абу Али ибн Сина (латинизированное имя - Авиценна, Avicenna, ок. 980-1037 гг.) и применял плов при лечении больных для восстановления сил. Существует много притчей и легенд по этому поводу.

Хотя изобретение и название плова связывается с именем гениального Ибн Сины, одного из основоположников современной научной медицины, в одиночку сделавшего столько открытий, очевидно, что и последующие поколения тоже внесли немалый вклад в совершенствование плова - этого весьма сложного блюда. Несомненно, в его создание в продолжение многих столетий вносили лепту среднеазиатские рисоводы, скотоводы, овощеводы, домашние хозяйки, народные лекари и, конечно же, профессиональные кулинары других стран.

Автор: Юрий Беляков