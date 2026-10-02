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Хамзат Чимаев проведет титульную схватку с Колби Ковингтоном в Абу-Даби

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- Самуэль Деди Ирие
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14 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоится главный поединок турнира борцовской лиги Real American Freestyle (RAF). В титульной схватке сойдутся боец Хамзат Чимаев, представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), и американский боец Колби Ковингтон.

На кону поединка будет стоять чемпионский пояс RAF, принадлежащий Ковингтону. Американец является кроссовер-чемпионом организации и 18 сентября на турнире RAF 13 в Майами успешно защитил свой титул в противостоянии с Белалом Мухаммадом.

Для Хамзата Чимаева этот поединок станет шансом завоевать очередной трофей. Выступающий за ОАЭ спортсмен уже имеет успешный опыт в лиге: он провел в RAF три схватки и во всех одержал уверенные победы, одолев Диллона Дэниса, Тайрона Вудли и Гилберта Бернса.

Организация Real American Freestyle была основана в 2025 году Чадом Бронштейном, Иззи Мартинесом и легендой рестлинга Халком Хоганом. Лига специализируется на проведении высококлассных борцовских поединков по правилам вольной борьбы с участием звезд мировых единоборств.


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URL: https://www.vb.kg/461967
Теги:
Саудовская Аравия, смешанные бои
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