В РФ для иностранных студентов проведут защиту дипломов в онлайн-формате

Для иностранных студентов, которые не смогут въехать на территорию России из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, проведут защиту дипломов в режиме онлайн. Об этом сообщает media-mig.ru.

По словам министра образования и науки Валерия Фалькова, несмотря на данное нововведение, защита дипломов в удаленном формате не станет в России массовым явлением, так как закрытые границы затронули не столько выпускников, сколько студентов первых курсов.

Валерий Фальков добавил, что для иностранных студентов, которые вынужденно пропустили занятия, необходимо провести дополнительные уроки или предоставить им академический отпуск.

– Пандемия коронавируса показала, что российским вузам необходимо кардинально изменить подход к работе с иностранными студентами, – сказал Фальков.

Пока речь идет лишь о проведении дополнительных занятий, но в будущем необходимо в корне менять систему.

Напомним, иностранные студенты не смогли въехать в Россию из-за введенных ограничений на границах в связи с распространением коронавируса. Сейчас в РФ более 60 % высших учебных заведений работают в формате дистанционного обучения.