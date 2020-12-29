Ремонт дорог в Бишкеке. На каких улицах начались работы

В Бишкеке возобновились работы по реализации второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В ходе планерки в мэрии вице-мэр по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамат Сагындык уулу сообщил, что уже начаты работы по второй фазе проекта "Развития улично-дорожной сети города Бишкек" за счёт грантовых средств Китайской Народной Республики.

Строительные работы начались на улицах Ташкентской от ул. Тоголок Молдо до ул. Турусбекова, Кокчетавской от ул. М.Ганди до ул. Орозбекова, Новой от ул. Ленской до жилмассива "Жеңиш", Сухэ-Батора от ул. Каралаева до ул. Шабдан Баатыра, Каркыра от ул. Омуракунова до ул. Омур в жилмассиве "Ак-Ордо", Жайыл Баатыра от ул. Чортекова до ул. Алыкулова. Общая протяжённость – 8,79 км.

Отмечается, что реализация проекта рассчитана на 2 года согласно контракту: на 2021 год планируется завершение работ на 39 улицах, 2022 – на 21 улице.