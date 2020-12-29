Российская военная база поздравила с Новым годом юных кыргызстанцев (фото)

По доброй традиции к маленьким гражданам братской страны накануне Нового года приехали представители Объединенной российской военной базы во главе с Дедом Морозом. В этой роли выступил помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин. А его внучкой - Снегурочкой стала супруга священника Светлана, которая руководит церковно-приходской воскресной школой при войсковом православном храме Александра Невского.

Ребятишки ждали сказочных героев с большим нетерпением и сразу бросились им навстречу. В детском адаптационно-реабилитационном центре "Умут" и детском доме семейного типа "Алтын уя" Дед Мороз со Снегурочкой и военнослужащие внимательно послушали, как мальчишки и девчонки читали стихи, вручили им сладкие призы и новогодние подарки со сладостями.

А в Иссык-Атинском обществе слепых и глухих они стали еще и главными действующими лицами новогоднего утренника. Вместе с ребятами водили хороводы, пели, танцевали и играли в разные игры. Новогодние подарки Дед Мороз со Снегурочкой привезли и ребятам из многодетных малообеспеченных семей кантовчан.

Кстати, иерей Александр и его супруга Светлана, говоря языком военных, с поставленной задачей справились на отлично. Еще бы, ведь в духовной семинарии, которую они заканчивали, риторике уделяется серьезное внимание. Голоса у них поставлены, артистизма и умения общаться с детьми тоже не занимать.