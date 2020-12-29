В РФ предложили новый принцип найма трудовых мигрантов

Ввести акциз для компаний за привлечение иностранных сотрудников на новых проектах – такое предложение озвучил вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Одновременно он высказался за создание преференций для компаний, привлекающих на работу в строительстве именно граждан РФ.

Выступая на дальневосточном форума "ДФО 2020", Юрий Трутнев отметил, что сегодня на крупнейших стройках Дальнего Востока, даже проводимых государственными компаниями, 80 процентов рабочих – иностранцы.

"Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран. Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу, прежде всего гражданам нашей страны", - подчеркнул Трутнев. Что касается иностранных работников, то вице-премьер считает: "Если хочешь, то привлекай, но за это будешь рассчитываться…пожалуйста, заплати акциз. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих".

Соответствующие предложения будут направлены председателю правительства, а затем и президенту РФ. Правда, предлагаемые условия не будут распространяться на уже действующие проекты, поскольку таким образом изменится их экономика и ухудшатся инвестиционные условия.

Акциз для компаний при приёме на работу иностранных работников предложен Юрием Трутневым для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Как считает руководитель программы "Мировая экономика" Института мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов (ИМЭБ РУДН) Ирина Айдрус, речь может идти в основном о найме граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Эксперт полагает, что привлечение национальных кадров лишь увеличит расходы на оплату труда, а введение упомянутых акцизов вряд ли уравняет эту разницу - нанимать мигрантов всё равно будет легче и дешевле. Работодателям выгодно использовать их из-за дешевизны труда и расходов на социальное обеспечение, плохого знания многими российского законодательства. Кроме того, предложение местной рабочей силы, особенно низкоквалифицированной, ограничено, а в некоторых регионах вообще отсутствует. К тому же, россияне часто не согласны работать в тех условиях и с таким уровнем оплаты, на которые соглашаются мигранты.

В предлагаемой ситуации, считает Ирина Айдрус, российские компании могут воспользоваться лазейкой - переключиться на мигрантов из стран ЕАЭС, к которым применяются те же нормы, что и к россиянам. И это, прежде всего, могут быть рабочие из Кыргызстана, который является участником Евразийского экономического союза.