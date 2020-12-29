Кандидаты подали иск в суд. Требуют признать незаконными действия Жапарова

Кандидаты в президенты Канат Исаев, Клара Сооронкулова, Каныбек Иманалиев и Адахан Мадумаров подали иск в Административный суд Бишкека. Поводом для обращения стало то, что Садыр Жапаров, по их мнению, незаконно занял пост и.о. президента.

- У судебной системы сейчас есть реальный шанс доказать свою независимость. Показать людям, что судьи руководствуются не приказами политиков, а законами, - заявил Адахан Мадумаров.

Напомним, в Кыргызстане на 10 января назначены досрочные выборы президента. На этот пост претендуют 18 кандидатов. Лидером гонки эксперты называют Садыра Жапарова