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Кандидаты подали иск в суд. Требуют признать незаконными действия Жапарова

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- Екатерина Улитина
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Кандидаты в президенты Канат Исаев, Клара Сооронкулова, Каныбек Иманалиев и Адахан Мадумаров подали иск в Административный суд Бишкека. Поводом для обращения стало то, что Садыр Жапаров, по их мнению, незаконно занял пост и.о. президента.

- У судебной системы сейчас есть реальный шанс доказать свою независимость. Показать людям, что судьи руководствуются не приказами политиков, а законами, - заявил Адахан Мадумаров.

Напомним, в Кыргызстане на 10 января назначены досрочные выборы президента. На этот пост претендуют 18 кандидатов. Лидером гонки эксперты называют Садыра Жапарова


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URL: https://www.vb.kg/395669
Теги:
выборы, суд, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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