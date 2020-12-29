Увеличились переводы трудовых мигрантов в страны СНГ

На фоне оттока трудовых мигрантов и сокращения рабочих мест в России отмечается тенденция увеличения денежных переводов в страны СНГ. Таким наблюдением поделился в ходе V Тюрюкановских чтений кандидат экономических наук, ведущий сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Дмитрий Полетаев.

– За последние три месяца выросли денежные перечисления в страны СНГ. Эксперты связывают это с тем, что из-за закрытия границ и невозможности перевозить наличные средства увеличилось число мигрантов, которые пользуют услугами денежных переводов. Всплеск наблюдается в третьем квартале, – отметил Дмитрий Полетаев.

Кроме того, по мнению ученого, еще одна причина возросшего денежного потока связана с тем, что мигранты стремятся помочь свои родственникам. Многие жители постсоветских республик потеряли работу из-за пандемии или экономической нестабильности как, например, в Беларуси и России.

При этом в марте и апреле наблюдалась противоположенная тенденция – выросли переводы из стран СНГ в Россию.

Источник: media-mig.ru