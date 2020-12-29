Кандидаты в президенты подписали меморандум о сотрудничестве

Четыре кандидата в президенты подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу кандидаты будут проводить совместные встречи с кандидатами.

При повторном голосовании, будет выдвинут единый кандидат.

Под меморандумом подписались - Адахан Мадумаров, Клара Сооронкулова, Канат Исаев и Каныбек Иманалиев.

Политики ожидают, что к ним присоединятся другие кандидаты в президенты.

На пресс-конференции кандидаты отметили, что впервые политики объединяются не из-за конъюнктурных интересов и не для того, чтобы бороться против конкретной персоны, а из-за принципиальных убеждений.