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Кандидаты в президенты подписали меморандум о сотрудничестве

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- Екатерина Улитина
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Четыре кандидата в президенты подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу кандидаты будут проводить совместные встречи с кандидатами.

При повторном голосовании, будет выдвинут единый кандидат.

Под меморандумом подписались - Адахан Мадумаров, Клара Сооронкулова, Канат Исаев и Каныбек Иманалиев.

Политики ожидают, что к ним присоединятся другие кандидаты в президенты.

На пресс-конференции кандидаты отметили, что впервые политики объединяются не из-за конъюнктурных интересов и не для того, чтобы бороться против конкретной персоны, а из-за принципиальных убеждений.


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URL: https://www.vb.kg/395672
Теги:
выборы, политика
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