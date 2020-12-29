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Кок-Ташский айыл окмоту нанес ущерб государству в 17,3 млн сомов

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- Оксана Гут
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Прокуратура Джалал-Абада выявила в Кок-Ташском айыл окмоту Ала-Букинского района ущерб государству в размере более 17 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Прокуратурой Джалал-Абадской области по результатам проведенной проверки в Кок-Ташском айыл окмоту Ала-Букинского района 17 декабря 2020 года в ЕРПП зарегистрированы 9 досудебных производств по признакам преступлений, предусмотренных ст.320 УК Кыргызской Республики (Злоупотребление должностным положением) по которым начаты досудебные производства.

"Так, должностные лица вышеуказанного айыл окмоту за период с 2019-2020 годы, злоупотребляя своим служебным

положениям, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, войдя в сговор с представителями различных частных фирм, путем подделки актов выполненных работ, умышленно завышали суммы расходов по строительству различных объектов (строительство мостов, улиц и других объектов), в результате чего государству причинен ущерб в размере 17 млн 279 тыс. 755 сомов", - информируют в ведомстве.

Следствие по вышеуказанным досудебным производствам поручено следственному отделу УГСБЭП при ПКР по Джалал-Абадской области.


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URL: https://www.vb.kg/395676
Теги:
Генеральная прокуратура, Джалал-Абадская область, ГСБЭП, Кыргызстан, уголовное дело, ущерб, айыл окмоту
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