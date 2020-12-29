В России начнут выдавать паспорта вакцинированного от коронавируса

Россияне смогут оформить паспорт вакцинированного от коронавируса на портале госуслуг. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает lenta.ru.

Он уточнил, что получить документ можно будет автоматически в личном кабинете. Такая функция на сайте появится в январе.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что пока на госуслугах будет информация только о вакцинации против COVID-19. В будущем, возможно, там появятся данные и о других прививках.

В России неоднократно поднималась тема введения "ковидных паспортов" для вакцинированных. Эту идею одобрял директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который говорил, что это "совершенно правильная вещь". Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров выступал против инициативы и назвал ее абсурдной. 24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила с антиутопией идею о специальных паспортах для привитых. Она утверждала, что введение таких документов в стране не планируется.