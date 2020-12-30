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Референдум. Больше всего создано агитгрупп "за" президентскую республику

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- Оксана Гут
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Центризбирком зарегистрировал 14 групп агитации на референдуме по определению формы правления в Кыргызстане. Об этом информирует рабочая группа ЦИК КР.

Так, большая часть из них будет агитировать "за" президентскую форму правления:

  1. "за" президентскую республику – 8 групп агитации;
  2. "против" президентской республики – 1 группа агитации;
  3. "за" парламентскую республику – 3 группы агитации;
  4. против всех вариантов – 2 группы агитации.

21 декабря зарегистрирована:

1) группа агитации № 1 "за" парламентскую республику, руководитель группы – Бекешев Дастан Далабайевич, в составе 13 человек.

2) группа агитации № 1 против всех вариантов, руководитель группы - Шабдан уулу Чынарбек, в составе 10 человек.

23 декабря зарегистрированы:

3) группа агитации № 2 против всех вариантов, руководитель группы - Карасартова Рита Рахмановна, в составе 11 человек.

4) группа агитации № 1 "против" президентской республики, руководитель группы – Калмаматов Бактыбек Орозалиевич, в составе 10 человек.

5) группа агитации № 1 "за" президентскую республику, руководитель группы – Муканова Нуруйпа Аалиевна, в составе 11 человек.

6) группа агитации № 2 "за" парламентскую республику, руководитель группы – Султанбеков Темирлан Медетбекович, в составе 11 человек.

7) группа агитации № 2 "за" президентскую республику, руководитель группы – Токтоназаров Марс Семетеевич, в составе 53 человек.

8) группа агитации № 3 "за" президентскую республику, руководитель – Саликеев Тилек Кудайбергенович, в составе 18 человек.

9) группа агитации № 4 "за" президентскую республику, руководитель – Бектурова Бибинур Бектуровна, в составе 28 человек.

24 декабря зарегистрирована:

10) группа агитации № 5 "за" президентскую республику, руководитель – Алиев Медербек Кубанычевич, в составе 14 человек.

26 декабря зарегистрированы:

11) группа агитации № 6 "за" президентскую республику, руководитель – Баетов Болотбек Талайбекович, в составе 14 человек.

12) группа агитации № 7 "за" президентскую республику, руководитель – Джанузаков Алик Дюшенбекович, в составе 304 человек.

13) группа агитации № 8 "за" президентскую республику, руководитель – Кысанов Ракат, в составе 169 человек.

28 декабря зарегистрирована:

14) группа агитации № 3 "за" парламентскую республику, руководитель группы - Мидин уулу Канатбек, в составе 10 человек.

Референдум по определению формы правления в Кыргызстане состоится в один день с выборами президента страны 10 января 2021 года. Гражданам предстоит выбрать из трех вариантов - парламентская, президентская республика или против всех вариантов.


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URL: https://www.vb.kg/395680
Теги:
выборы, закон, парламент, президент, референдум, Кыргызстан, ЦИК
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