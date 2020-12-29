Анэс Зарифьян попросил календарного Быка помочь с "выборами президента"

Один из главных русских поэтов Кыргызстана, декан медфака КРСУ профессор Анэс Зарифьян обратился со стихотворными пожеланиями к Кыргызстану в связи с приближающимся Годом Быка. Об этом редакции VB.KG рассказал он сам.

- Ещe, кыргызстанцы, давайте попросим, Чтоб Бык нам помог (вспомним бурную осень!) И здравым умом, и терпеньем, и весом Достойно пройти через выборы преза, Любя свою землю, храня (аллилуйя!), Не роя копытом ее, не быкуя, - призывает Зарифьян.

В мире сложилось целое направление "профессорской поэзии". Cчитается, что университетская, профессорская поэзия - элитарная, "слишком умная", эти профессора сами и критики друг друга, раздают друг другу премии. У Зарифьяна по-иному. Да, он профессор и даже декан медицинского факультета. Его поэзия чисто-конкретно по-профессорски точна и безошибочна, но за счет вуза свои поэтические книги издавать не стремится, старается делать за свой счет.

Правда, и в новогодних своих пожеланиях Зарифьян не забывает отдать дань вузовской тематике: "Чтоб стали читать свои лекции в залах, Где аудитория б рядом дышала, Свободна уже от недавней угрозы, И нам задавала крутые вопросы!"

- В масштабах же всей мировой медицины Попросим Быка привезти нам вакцины. Не только, рискну загадать, от ковида, Но также – от дури, от спеси, от СПИДа – Всех хворей души, как и грешного тела, Пусть нас исцелит металлический, белый Бык-Буйвол, а может быть, Тур или Вол.

Главное же зарифьяновское пожелание насчет Года быка заключается в том, чтоб он "подарил всем нам бычье здоровье, Упорство воловье, открытость, незлобность, Великую силу и трудоспособность!"

Еще один тезис можно выделить из целой "бычьей поэмы" Зарифьяна.

- И, чтоб веселее Да краше прошла Новогодняя ночь, Советую вам (ведь и Бык-то не прочь) Еще не забыть (а без этого как?!) Напитки к столу: и бозо, и арак, Шампанское, ясно же, плюс коньячок… Под каждый из них огласи, землячок, Свой тост, загадать пожеланья рискни. В надежде на то, что не станут они Обманом, рассчитанным на дурачка, Иль сказкой про белого, вспомним, бычка!