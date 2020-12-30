Погода
$ 82.35 - 82.70
€ 100.62 - 101.92

Какой сценарий для КР готовят Мадумаров, Исаев и Сооронкулова?

94  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во вторник четыре кандидата в президенты заявили об объединении. Правда при ближайшем рассмотрении оказалось, что это объединение будет номинальным и на выборы каждый кандидат пойдет самостоятельно.

За одним столом в бишкекском отеле собрались Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев, Клара Сооронкулова и Канат Исаев. Еще год назад мало кто мог представить, что столь разношерстная компания соберется вместе - спикер, ушедший со скандалом, лидер провластной партии, автор выражения "кракодил из реки Нарын" и юрист, постоянно критикующая власти. Теперь их объединяет одна идея - критика своего оппонента по президентской гонке Садыра Жапарова. По крайней мере именно его персоне политики посвятили львиную долю своей пресс-конференции.

Любопытно, что хотя новоиспеченный альянс во всех красках расписывает "преступления" Жапарова и рисует мрачные перспективы для кыргызстанцев в случае его избрания президентом, никто из них не готов отказаться от личных президентских амбиций. На практике политики не готовы к настоящему объединению даже во имя спасения страны. А ведь они уверены, что спасать страну просто необходимо. Вместо реальной борьбы идей и мнений, избирателям вновь подсовывают фальшивку, выдавая ее за оппозиционность.

Так, в меморандуме, подписанном политиками сказано, что единый кандидат появится "при повторном голосовании". Кто этот кандидат и когда будет это "повторное голосование" никто из участников ответить так и не смог. Более того велика вероятность, что никакого повторного голосования, как и единого кандидата, не будет. И глупо считать, что политики об этом не знают. Но возможно у них уже есть собственный план? На прямой вопрос о готовящихся митингах и акциях протеста кандидаты отвечать не стали. Клара Сооронкулова ограничилась общими фразами:

- Мирные собрания - это конституционное право. Видя, несправедливость, почему мы должны молчать? - сказала она.

Адахан Мадумаров, отвечая на этот же вопрос и вовсе выдал что-то несуразное:

- Кыргызстан должен занять достойное место в международном сообществе. Наши зарубежные партнеры уже ясно дали понять, что они будут сотрудничать только с легитимной властью. Если хоть трижды выигрывай, используя какие-либо рычаги, но международное сообщество не признает, это будет ущерб не только кандидату, но и целому нашему государству. Нам бы этого не хотелось. Почему подорожали и хлеб, и мука и масло? Потому что мы изолировано не живем. Вокруг наши соседи. Есть субъективные и объективные причины такого резкого роста цен. Надо об этом думать, не говоря уже об имидже государства. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Поэтому кыргызская власть должна быть вне подозрений, - сказал Мадумаров.

Если уж Мадумаров хочет сравнить власть в Кыргызстане с женой Цезаря, то не плохо бы знать, что Помпея Сулла оказалась ветренной барышней. К ней в спальню пробрался мужчина, о чем узнал Цезарь и в итоге пожелал развода. Вот только на суде правитель так и не сказал о причинах своего решения, объяснив, что жена Цезаря должна быть вне подозрений.

Случайно или нет Адахан Мадумаров сравнил власть в Кыргызстане с легкомысленной красавицей неизвестно. Но, невольно вспоминаются события октября этого года. Ведь именно Адахан Мадумаров стал главой некоего временного правительства, которое полуподпольно заседало в бишкекской гостинице. Они так и не сумели добиться власти, но важно другое. Тогда, ни Мадумарова, ни Клару Сооронкулову, да и других политиков не беспокоило, что у этого политобъединения нет ни малейшей юридической силы. В те дни Конституция и законность утратила всякий сакральный смысл для большинства политиков. Ни один не стал отстаивать власть, которая де-юре была легитимной. И лишь когда стало понятно, что ситуация складывается не в их пользу, законы вдруг вновь стали для них важными.

Теперь кандидаты в президенты объединяются, но цель их так и осталась неясной. Победа на выборах? Общая борьба? Сами они говорят, что собираются проводить некие переговоры, агитировать вместе и встречаться с избирателями. Подробнее о своих планах они предпочитают не говорить.

- Все может вскоре измениться, - туманно намекнул Адахан Мадумаров на будущие события.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395683
Теги:
Адахан Мадумаров, Канат Исаев, выборы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  