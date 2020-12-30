Какой сценарий для КР готовят Мадумаров, Исаев и Сооронкулова?

Во вторник четыре кандидата в президенты заявили об объединении. Правда при ближайшем рассмотрении оказалось, что это объединение будет номинальным и на выборы каждый кандидат пойдет самостоятельно.

За одним столом в бишкекском отеле собрались Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев, Клара Сооронкулова и Канат Исаев. Еще год назад мало кто мог представить, что столь разношерстная компания соберется вместе - спикер, ушедший со скандалом, лидер провластной партии, автор выражения "кракодил из реки Нарын" и юрист, постоянно критикующая власти. Теперь их объединяет одна идея - критика своего оппонента по президентской гонке Садыра Жапарова. По крайней мере именно его персоне политики посвятили львиную долю своей пресс-конференции.

Любопытно, что хотя новоиспеченный альянс во всех красках расписывает "преступления" Жапарова и рисует мрачные перспективы для кыргызстанцев в случае его избрания президентом, никто из них не готов отказаться от личных президентских амбиций. На практике политики не готовы к настоящему объединению даже во имя спасения страны. А ведь они уверены, что спасать страну просто необходимо. Вместо реальной борьбы идей и мнений, избирателям вновь подсовывают фальшивку, выдавая ее за оппозиционность.

Так, в меморандуме, подписанном политиками сказано, что единый кандидат появится "при повторном голосовании". Кто этот кандидат и когда будет это "повторное голосование" никто из участников ответить так и не смог. Более того велика вероятность, что никакого повторного голосования, как и единого кандидата, не будет. И глупо считать, что политики об этом не знают. Но возможно у них уже есть собственный план? На прямой вопрос о готовящихся митингах и акциях протеста кандидаты отвечать не стали. Клара Сооронкулова ограничилась общими фразами:

- Мирные собрания - это конституционное право. Видя, несправедливость, почему мы должны молчать? - сказала она.

Адахан Мадумаров, отвечая на этот же вопрос и вовсе выдал что-то несуразное:

- Кыргызстан должен занять достойное место в международном сообществе. Наши зарубежные партнеры уже ясно дали понять, что они будут сотрудничать только с легитимной властью. Если хоть трижды выигрывай, используя какие-либо рычаги, но международное сообщество не признает, это будет ущерб не только кандидату, но и целому нашему государству. Нам бы этого не хотелось. Почему подорожали и хлеб, и мука и масло? Потому что мы изолировано не живем. Вокруг наши соседи. Есть субъективные и объективные причины такого резкого роста цен. Надо об этом думать, не говоря уже об имидже государства. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Поэтому кыргызская власть должна быть вне подозрений, - сказал Мадумаров.

Если уж Мадумаров хочет сравнить власть в Кыргызстане с женой Цезаря, то не плохо бы знать, что Помпея Сулла оказалась ветренной барышней. К ней в спальню пробрался мужчина, о чем узнал Цезарь и в итоге пожелал развода. Вот только на суде правитель так и не сказал о причинах своего решения, объяснив, что жена Цезаря должна быть вне подозрений.

Случайно или нет Адахан Мадумаров сравнил власть в Кыргызстане с легкомысленной красавицей неизвестно. Но, невольно вспоминаются события октября этого года. Ведь именно Адахан Мадумаров стал главой некоего временного правительства, которое полуподпольно заседало в бишкекской гостинице. Они так и не сумели добиться власти, но важно другое. Тогда, ни Мадумарова, ни Клару Сооронкулову, да и других политиков не беспокоило, что у этого политобъединения нет ни малейшей юридической силы. В те дни Конституция и законность утратила всякий сакральный смысл для большинства политиков. Ни один не стал отстаивать власть, которая де-юре была легитимной. И лишь когда стало понятно, что ситуация складывается не в их пользу, законы вдруг вновь стали для них важными.

Теперь кандидаты в президенты объединяются, но цель их так и осталась неясной. Победа на выборах? Общая борьба? Сами они говорят, что собираются проводить некие переговоры, агитировать вместе и встречаться с избирателями. Подробнее о своих планах они предпочитают не говорить.

- Все может вскоре измениться, - туманно намекнул Адахан Мадумаров на будущие события.