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На новой благотворительной марке фантастическое существо борется с COVID-19

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- Александр Тузов
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Сегодня, 30 декабря, Государственный комитет информационных технологий и связи КР вводит в обращение особую почтово-благотворительную марку Kyrgyz Express Post (KEP) "Стоп COVID-19!"

На знаке почтовой оплаты изображено фантастическое очень длиннохвостое существо. Своим хвостом оно как бы душит коронавирус. Расцветкой это существо напоминает снежного барса.

Марка предназначена для оплаты почтовых отправлений на 150 сомов, но продается за 200 сомов.

Как объясняет Госкомитет информтехнологий и связи эту разницу, "каждые 50 сомов от продажи марки будут перечислены в Общественный Благотворительный Фонд Help the Children – SKD для борьбы с COVID-19".

Одновременно с выпуском этой почтовой марки в малых листах по 5 марок и одному купону в каждом, выпускаются также конверт первого дня и почтовая карточка для изготовления картмаксимума.

Новинки изготовлены в типографии Nova Imprim в столице Молдовы Кишиневе, дизайнер - Максим Черевков.


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URL: https://www.vb.kg/395684
Теги:
благотворительность, дети, Молдова, связь, снежный барс, информационные технологии, коронавирус, COVID-19
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