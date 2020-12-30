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Проводим год с восточным колоритом! В Бишкеке проходит необычная выставка

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- Анастасия Карелина
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Необычный подарок приготовила горожанам и гостям столицы "Галерея М". В ее филиале открылась колоритная выставка под названием "Восточные напевы", которая будет работать до середины января. А до конца декабря здесь пройдет целая серия новогодних мастер–классов от известных творцов.

Четыре живописца, Алмаз Шаршекеев, Сансыз Мирзираимов, Чынгыз Ормонбеков и Нурбек Матаев, конечно же, видят мир по–разному. Однако объединила их в новой экспозиции безграничная любовь к Востоку. Натюрморты, пейзажи, абстрактные произведения и бытовые зарисовки наших талантливых творцов полны красок и какой–то невероятной жажды жизни. Словом, это надо видеть! И времени у нас достаточно. Экспозиция, развернутая в филиале "Галереи М", недавно открывшейся в здании ЦУМ–2, будет доступна всем желающим до 15 января. Причем вход сюда свободный.

Но на этом сюрпризы для бишкекчан не заканчиваются. По выходным дням в филиале галереи проходят мастер–классы. Посетив один из них, любой желающий сможет, например, сделать новогоднее украшения для дома под чутким руководством Татьяны Куликовой или написать картину и получить советы известного живописца Кадыра Бекова. При желании вы можете попробовать расписать тарелочки или эко–сумки вместе с Маргаритой Ханафеевой, узнать от Алмаза Шаршекеева, что такое живопись акрилом, ну или расписать какой–нибудь предмет одежды с наставником Зульфией Акимовой.


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URL: https://www.vb.kg/395686
Теги:
выставка, Бишкек
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