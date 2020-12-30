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Эксперт РФ: Уходящий год показал насколько неустойчивы режимы союзников

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- Виктория Гунгер
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Российский эксперт Семен Уралов высказал свое видение событий, произошедших в странах ЕАЭС в 2020 году.

По его словам, уходящий год показал нам насколько неустойчивы режимы наших ближайших соседей и союзников:

Кыргызстан:

Попытка монополизировать власть и манипулировать результатами выборов привела к Конституционному кризису в Киргизии. Президент позорно самоустранился, новый парламент не избрался, старый самопродлил себе полномочия. В этом хаосе реальную власть взяли вожди наиболее сплоченных группировок.

Армения:

Популистский прозападный режим Пашиняна привел армянский народ к военному поражению. Теперь Армения ещё несколько электоральных циклов будет изживать из себя вирус "соросятины" с привкусом национального унижения.

Белоруссия:

В Минске власть настолько утратила связь с обществом, что самоустроила кризис в ходе бездарно организованных выборов. Антироссийские выпады раскололи общество, прозападные сети влияния показали свою эффективность. Пресловутая вертикаль власти оказалась насыщена литвинами, подполяками, антирусскими и прозападными белорусами. Таким образом белорусские начальники ради эфемерного "диалога с Западом" сами раскачали свою республику, не добившись никакого эффекта, кроме раздражения России.

Казахстан:

Единственный союзник, развивающийся без острых кризисов это Казахстан. Последний наблюдался в середине 90х во время противостояния Назарбаева с парламентом. Дальше были только мятежные казахские бояре, которых выдавили заграницу, откуда они и активничают.

Россия:

Изоляционизм России и последующая прагматизация будет основана на соседних примерах. Проявится неустойчивость всех типов режимов: популистских, автократических, президентских и парламентских.


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URL: https://www.vb.kg/395688
Теги:
Россия, Кыргызстан, экономика, политика, кыргызско-российское сотрудничество
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