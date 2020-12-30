Россия отправит в Узбекистан дополнительные поезда

В январе "Российские железные дороги" отправят дополнительные поезда для желающих выехать в Узбекистан. Ранее Россия договорилась с правительством этой республики о содействии в возвращении на родину ее граждан. Об этом сообщает media-mig.ru.

Первый поезд с узбекистанцами отправился в Ташкент в конце сентября. За это время железнодорожным маршрутом воспользовались 32,7 тыс. граждан республики.

Следующие четыре поезда уйдут со станции города Волжский в Волгоградской области. Даты отправки: 8, 15, 22 и 29 января. На территории России составы останавливаться не будут.

Билеты можно приобрести во всех кассах РЖД, на сайте компании или через мобильное приложение.

Отметим, что многие трудовые мигранты стремятся покинуть Россию в связи с потерей рабочих мест. С начала года из страны уехали около 1,5 млн человек. В некоторых сферах уже ощущается острая нехватка кадров. Между тем в связи с пандемией коронавируса границы России для иностранных граждан остаются закрытыми.