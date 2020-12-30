Выборы гендиректора КТРК: Члены ОНС заслушивают программы кандидатов

В Бишкеке проходит заседание Наблюдательного совета по избранию генерального директора КТРК.

Кандидаты на пост генерального директора главного телеканала страны представляют свои программы.

Напомним, всего заявок на этот пост подали 15 кандидатов:

Алиев Бахтияр Дженишбекович. Босумбаев Сураган Раимбекович. Дюшалиев Сталбек Бекжанович. Казакбаев Замир. Кольбаев Усен Асанбекович. Кошалиев Кадырали Амиракулович. Кыязов Эрнис Абибилаевич. Мамбетөмүрөв Дуйшеналы. Мукарамов Шайырбек Эркинович. Окенова Ырыс Океновна. Султанбаев Абдыкадыр Дарданович. Тайтекев Калыбек Рысбекович. Тиллебаев Болотбек Кочкорович. Токторов Алим Абдинабиевич. Турдалиев Айбек Чыныбекович.

Сейчас и. о. гендиректора КТРК является Бахтияр Алиев.

6 октября этого года гендиректор КТРК Жайнак Усен уулу подал в отставку по собственному желанию на фоне событий в стране. Позже он подал в суд на Наблюдательный совет КТРК КР. Бывший гендиректор гостелеканала просит суд восстановить его в должности.