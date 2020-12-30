Выборы гендиректора КТРК: Члены ОНС заслушивают программы кандидатов

В Бишкеке проходит заседание Наблюдательного совета по избранию генерального директора КТРК.
Кандидаты на пост генерального директора главного телеканала страны представляют свои программы.
Напомним, всего заявок на этот пост подали 15 кандидатов:
Сейчас и. о. гендиректора КТРК является Бахтияр Алиев.
6 октября этого года гендиректор КТРК Жайнак Усен уулу подал в отставку по собственному желанию на фоне событий в стране. Позже он подал в суд на Наблюдательный совет КТРК КР. Бывший гендиректор гостелеканала просит суд восстановить его в должности.