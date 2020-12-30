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Семь и более градусов ниже нормы. В регионы России придут аномальные морозы

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- Виктория Гунгер
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Регионам Сибири синоптики пообещали "длительные и интенсивные холода" в ближайшие дни. В Гидрометцентре России это назвали "самой серьезной метеорологической проблемой", пишет ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что по территории Томской, Омской, Новосибирской областей, а также юга Красноярского края в ближайшие пять дней пройдет волна аномального холода. Это приведет к падению температуры на семь и более градусов ниже нормы.

"Из наиболее серьезных проблем, которые существуют, - это очень длительные и интенсивные холода в Западной Сибири и на юге Красноярского края. Аномалии в течение ближайших пяти дней (два последних дня 2020 года и первые дни января) будут со знаком минус и в Тюменской, и в Томской, и в Омской, и Новосибирской областях, - цитирует синоптика ТАСС.


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URL: https://www.vb.kg/395702
Теги:
погода, Россия, штормовое предупреждение, Кыргызстан, прогноз погоды
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