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Бишкекские школы и детские сады планируют открыть с 1 февраля 2021 года

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- Оксана Гут
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В Бишкеке школы и детские сады возобновят работу в реальном режиме с 1 февраля 2021 года. Об этом на итоговой пресс-конференции сегодня сказал и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев.

Он отметил, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

"С 15 января планируем поэтапно открывать школы. Может, начнут учиться сначала старшеклассники. Посмотрим, может поэтапно и другие ученики выйдут. Нужно смотреть, как ситуация складывается в регионах, где некоторые школы уже открыты. Новый английский штамм вируса бьет по молодежи. Лишь бы он к нам в Кыргызстан не пришел", - сказал Тулобаев.

По его словам, в настоящее время над вопросом работает вице-мэр Айжан Чыныбаева совместно с эпидемиологами и Министерством здравоохранения.

"Если эпидситуация позволит, все школы и детские сады откроем 1 февраля", - заключил и.о. градоначальника.


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URL: https://www.vb.kg/395705
Теги:
Кыргызстан, Бишкек, Балбак Тулобаев, школа, детский сад, карантин, мэрия
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