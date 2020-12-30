В Кыргызстане создан Общественный фонд экс-президента Сооронбая Жээнбекова

Создан Общественный фонд экс-президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщается на его официальных страницах в соцсетях.

Отмечается, что общественный фонд зарегистрирован в органах юстиции Кыргызской Республики в начале декабря 2020 года.

"Основной целью Фонда является содействие в повышении духовного, культурного и научного потенциала общества, а также поддержка созидательных инициатив, направленных на развитие страны.

В реализацию вышеуказанных целей, деятельность Фонда будет акцентирована на ведение социальных, культурных, благотворительных и иных полезных для страны дел", - говорится в сообщении.

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