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Рынок труда России потерял 1,5 млн трудовых мигрантов

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Из-за ситуации с коронавирусом в мире и вынужденно закрытых в связи с ней границ рынок труда России потерял порядка 1,5 млн мигрантов. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает media-mig.ru.

Он объяснил, что в связи с пандемией коронавируса с территории РФ выехали порядка 1,5 млн иностранных работников, которые не могут вернуться из-за закрытых границ.

Наибольшие потери ощущает строительный сектор, где дефицит рабочих сказывается на затратах стройкомпаний. Результатом такого положения стало повышение себестоимости недвижимости – стоимость квадратного метра поднялась на 5–7 %.

По данным официальных источников, в строительном секторе граждане иных государств составляли порядка 22 % трудовых ресурсов. Восполнить нехватку рабочих за счет привлечения россиян пока не удалось. Министерство строительства и ЖКХ предложило упростить правила для организованного въезда трудовых мигрантов, намеренных работать на стройках.


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URL: https://www.vb.kg/395713
Теги:
миграция, Россия
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