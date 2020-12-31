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С 1 января пункты пропуска на кыргызско-китайской границе будут закрыты

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- Оксана Гут
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В связи с празднованием Нового года по инициативе китайской стороны с 1 января 2021 года пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, будут временно закрыты для пропуска транспортных средств и грузов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Пропуск транспортных средств и грузов на КПП "Торугарт-автодорожный" возобновится 4 января 2021 года: на КПП "Иркештам-автодорожный" - 2 января 2021 года.

Напоминаем, что пункты пропуска "Торугарт - автодорожный" и "Иркештам - автодорожный" функционируют по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.


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URL: https://www.vb.kg/395715
Теги:
граница, Китай, Кыргызстан, Погранслужба
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