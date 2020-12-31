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"Нам нужна революция в наших умах и сердцах". Эксклюзивное интервью (фото)

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- Сыягуль Караман
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Падышахан Султаналиева - мама казахстанской фигуристки, вице-чемпионки мира 2019 года Элизабет Турсынбаевой.

Ее сын фигурист Тимур Турсынбаев работает тренером в Нур-Султане, в Центре олимпийской подготовки "Сарыарка". Он дважды становился чемпионом Казахстана.

Падышахан Биймырза кызы родилась в селе Итагар Аксыйского района Джалал-Абадской области 1 мая 1971 года в семье простого чабана. У нее 4 брата и 3 сестры.

"Маму Турсынбаевых саму на пьедестал поставить надо", - сказали однажды о Султаналиевой. Ведь победа спортсмена - это огромный труд всей семьи: это время, финансы, моральная поддержка.

В эксклюзивном интервью VB.KG она рассказала о своей жизни, о том, как вырастить чемпионов, поделилась секретом успешности и мнением о том, что мешает развитию Кыргызстана.

Её университеты

"Родители рассказывали, что я с детства отличалась особенным характером: рано начала ползать, рано начала ходить. Конечно, они заложили основу, повлияли на мое развитие, воспитание, сделали из меня человека.

Я рано, в 16 лет покинула родительский дом, поехала в город, после того как освоилась, уехала покорять Москву, и с тех пор в Кыргызстан не возвращалась.

Я много читала. Сначала закончила ПТУ, потом индустриально-педагогический колледж, затем факультет инженерной педагогики Московского агроинженерного университета. В 49 лет окончила заочно Казахскую Академию спорта и туризма. Я совмещала учебу и работу: ночью в пекарне, днем на рынке. Еще одна моя профессия – тракторист-машинист. У меня есть права на все виды транспорта. Училась и на психолога. Мало, кто знает, что как закройщица-швея, свои платья шила сама, чтобы научиться этому полгода на курсы ходила. Стать человеком было непросто.

Моей первой целью было иметь свою квартиру до того, как выйти замуж. Я день и ночь трудилась для того, чтобы мои будущие дети родились в собственном доме и жили свободно. Таким образом в 25 лет я получила квартиру в Москве, а вскоре купила квартиру в центре Бишкека, надеясь вернуться в свой родной Кыргызстан".

Принц не на белом коне

"Еще с рождения я была очень практичной и скромной девочкой. Когда я была студенткой, я не тратила свое время на танцы, тусовки с друзьями и так далее, потому что мне приходилось обеспечивать себя. Никогда не мечтала, что встречу принца на белом коне. Мечтала встретить большую любовь, умного мужчину.

Я познакомилась с мужем 2 июня 1996 года. На тот день я купила 2 билета в Большой театр и пригласила подругу на оперу "Каменный гость", чтобы так отметить свой диплом. Моя подруга не смогла прийти, а билет был дорогой. Чтобы билет не пропал, я поехала пораньше на станцию метро его продавать. Ко мне подошел парень-казах. Он взял мой билет, сказав "прекрасная девушка, похоже, вы ожидаете меня". Не успев даже толком познакомиться, мы побежали в Большой театр.

Я до сих пор живу и путешествую по миру с этим принцем. Отец моих детей Байтак Турсынбаев не пьет и не курит, высокообразованный, воспитанный. На свет появились Элизабет и Тимур Турсынбаевы, всемирно известные казахские фигуристы, музыканты и хорошо образованные чемпионы.

Для того, чтобы родить и воспитать будущих чемпионов были созданы хорошие условия. С 4 лет мы отдали их в разные кружки, чтобы раскрыть их таланты, изучить их способности, а не просто так тратить деньги".

Непростая жизнь

"В детстве я испытала много сложностей, но в то же время они казались мне интересными, которые трудно осмыслить без юмора. По сей день я смотрю на каждый вызов судьбы с чувством юмора. Были времена, когда нечего было есть, кроме буханки хлеба.

Бывали дни, когда на руках были пачками деньги, и тяжелые дни, когда теряли за раз крупные суммы.

Но я никому не рассказывала, на жаловалась близким, лишь анализировала ситуацию. Обо всех жизненных трудностях я написала в своей первой книге "Вожделенная любовь". Затем вышла в свет книга-назидание под названием "Человек не рождается плохим", посвященная моим детям.

Уехав из Кыргызстана, я больше 30 лет провела за границей, побывала в шестидесяти странах мира. Это были спортивные турниры, просто поездки, различные мероприятия.

Я много лет жила в Торонто в Канаде. Тренировала дочь и следовала примеру лучших профессионалов фигурного катания".

Революция должна быть в умах

"Для развития Кыргызстану потребуются годы, чтобы достичь мирового уровня, потому что надо уметь правильно тратить деньги, а этому мешает наш менталитет.

Вот простой пример, развитие ребенка и инвестирование в него - не первая цель для большинства кыргызов, к сожалению, деньги тратятся на различные торжества и тои. Нет планирования семьи, женщины не предохраняются. Зачастую они не защищены от насилия в семье. Высокая смертность в стране, потому что медицина не финансируется государством. Все чиновники глубоко коррумпированы, программы по их "очищению" нет, система гнилая. Многие граждане пребывают во тьме невежества из-за заполонённости Кыргызстана религиозными течениями разного толка.

Общество находится в постоянном противоречии друг с другом, взгляды, идеи не регулируются государством, строгие законы не пишутся и не работают. Людям понадобится еще 100 лет, чтобы изменить свои взгляды и перейти к более цивилизованному обществу.

Но у кыргызского народа есть хорошая черта, которая очень похвальна, я никогда не видел таких людей, путешествуя по миру. Мы очень критически смотрим друг на друга. Мы очень революционный народ, в нас много героизма.

Мы были бы замечательной нацией, если бы смогли осуществить эту глубокую революцию в наших умах и сердцах. Человек, погрузившийся в знания во время внутренней революции, может накопить много духовных богатств и оставить их на будущее.

Сейчас самое важное - это построить сильное, образованное, культурное будущее. Каждый должен растить своих детей, рассчитывая прежде всего на свои силы, не полагаясь на государство".


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URL: https://www.vb.kg/395727
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