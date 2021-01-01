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ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список препаратов для экстренного использования

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, в список препаратов для экстренного использования. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в четверг, 31 декабря, сообщает iz.ru.

Отмечается, что данная вакцина стала первой, внесенной в данный перечень с начала вспышки эпидемии коронавирусной инфекции. Решение ВОЗ приняла по итогам анализа данных по безопасности, эффективности и качестве вакцины.

В начале декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рассказало о смерти шести человек в ходе исследований вакцины от Pfizer и BioNTech.


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URL: https://www.vb.kg/395737
Теги:
вакцина, ВОЗ
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