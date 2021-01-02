Иран повысил боеготовность в Персидском заливе

Военно-морские силы Ирана повысили боеготовность в Персидском заливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с последними данными американской разведки.

Отмечается, что военная активность Ирана усиливается в преддверии годовщины убийства генерала Касема Сулеймани. Ранее на этой неделе представители Пентагона заявили, что Тегеран перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак.

"Иран представляет реальную угрозу национальной безопасности США, особенно в этот период повышенного риска в связи с приближающейся годовщиной убийства Сулеймани", - сказал бывший сотрудник Совета национальной безопасности Сэм Виноград.

По данным CNN, пока американским властям неясно, являются ли действия Ирана оборонительными или говорят о возможной предстоящей атаке. При этом в разведке не считают действия иранских военных типичными для обычных тренировок.

Ранее, в декабре, Пентагон укрепил свою военную базу Айн аль-Асад в Ираке. Специалисты связывают это с годовщиной убийства Сулеймани и предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена.

Сулеймани погиб в Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название "Мученик Сулеймани". В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Источник: lenta.ru