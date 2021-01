Футбол коронавирусной эпохи. Главные события 2020 года в мире

Sportbox.ru подвел итоги уходящего года. Какие события 2020-го навсегда войдут в историю мирового футбола?

Коронавирусный кризис

Уходящий год изменил мир навсегда. В том числе - футбольный. Опустив прочие банальности, придётся признать: ничего из того, что случилось в течение этих двенадцати месяцев на футбольном поле, и близко не сравнится по значимости с разразившейся пандемией и её последствиями.

Футбольная индустрия, как и все другие, оказалась совершенно не готовой к коронавирусным вызовам. Мировой спортивный календарь начал разваливаться ещё зимой, а в марте и вовсе превратился в руины. Критических масштабов проблема достигла, когда разрушительный тренд коснулся, казалось бы, незыблемого: чемпионат Европы пришлось перенести на следующий год. Клубные же соревнования ушли на самый длинный в истории внеплановый перерыв.

Рано или поздно футбол вернулся, но, увы, уже не тем, каким мы его знали. Нам пришлось привыкать к тому, что большой спорт существует теперь только в телевизоре - как в вакууме, в пробирке или в чьём-то воображении. Будущее нагрянуло, когда мы его совсем не ждали: вместо живых людей на стадионах теперь - компьютерная графика, а вместо фанатских кричалок - записанный аренный шум. Отныне и навсегда войдут в историю надпись "We are not really here" ("На самом деле нас здесь нет") на трибунах "Этихада" и картонные фигуры болельщиков на "Боруссия-Парке", до жути напоминающие ряды надгробий.

Вместе с тем, в 2020 году мы узнали о футболе кое-что новое. Вернее, пошире раскрыли глаза. Футбольная индустрия окончательно превратилась в глобальный бизнес - жестокий и бесчеловечный. Шоу будет продолжаться несмотря ни на какую чуму, если то будет угодно медиамагнатам. Футболисты будут ломать кости, укладываясь в бешеный график, а команды будут выступать вторыми составами, оставляя основу на вынужденной самоизоляции. Клубы из низших лиг будут умирать в забвении, рядовые кадры будут пачками попадать под сокращения, а Озилы и Суаресы - держаться за свои многомиллионные зарплаты.

Смерть Диего Марадоны

2020 год унёс несметное число жизней, но главной потерей для футбольного мира, без сомнения, стал тот, чьё имя на протяжении полувека олицетворяло сам этот вид спорта. Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет - ровно через четыре года после смерти его собственного кумира Фиделя Кастро. Причиной смерти аргентинского гения, правда, стал не модный вирус, а остановка сердца: Диего много лет испытывал проблемы со здоровьем, а в начале ноября пережил кровоизлияние в мозг. Уход Марадоны погрузил всю Аргентину в траур: официально - в трехдневный, а фактически - в бессрочный, ведь латинский народ о похоронах своего футбольного бога не забудет, скорее всего, уже никогда.

"Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Не сомневаюсь, однажды мы вместе сыграем на небесах", - попрощался со своим главным конкурентом великий бразилец Пеле.

Триумф "Баварии"

К счастью, 2020-й запомнится нам не только трагическими событиями. В пределах собственно футбольного поля уходящий год ознаменовался, прежде всего, историческим успехом "Баварии". Мюнхенская команда, загибавшаяся в начале прошлого сезона под руководством Нико Ковача, неожиданно расцвела, когда у её руля встал Ханс-Дитер Флик. 55-летний специалист на тот момент даже не имел опыта работы в качестве главного тренера на топ-уровне и поначалу рассматривался лишь как временная замена для уволенного хорвата, чьим ассистентом и числился Флик!

В 2020-м, однако, немецкий тренер совершил с "Баварией" настоящий прорыв, вернув ей статус "машины". В течение года мюнхенцы под руководством Флика выиграли все турниры, в которых участвовали: чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В календарному году немецкая команда потерпела всего лишь одно поражение! На европейской арене "Бавария" и сейчас выглядит на голову сильнее практически всех конкурентов и остаётся главным претендентом на победу в ЛЧ, показывая самый мощный и зрелищный футбол в мире. Учитывая колоссальный рост популярности Бундеслиги и последние успехи немецких тренеров по всему континенту, триумф "Баварии", вполне возможно, знаменует начало новой, немецкой эры в европейском футболе…

Падение "Барселоны"

Истории "Баварии" и "Барселоны" в 2020 году очень символично пересеклись. Пока мюнхенский клуб последовательно рос и развивался благодаря аккуратному и разумному менеджменту, каталонский клуб год за годом гнил изнутри, страдая от самодурства местного властителя. Столкновение немецкого и испанского гранда в Лиге чемпионов подарило нам главную футбольную сенсацию сезона: "Барселона" потерпела крупнейшее поражение за 74 года, проиграв "Баварии" с убийственным счётом 2:8. Особенно страшным этот провал оказался на фоне и без того слабых результатов "Барсы" на домашней арене, где команда также не взяла ни одного трофея.

Скандальный разгром запустил процесс глобальной перестройки клуба. "Барселону" один за другим покинули: главный тренер Кике Сетьен, спортивный директор Эрик Абидаль, а затем и президент Хосеп Бартомеу. Не удалось уехать из Каталонии лишь лидеру команды Лионелю Месси, которого руководство обязало до конца отработать свой контракт. Теперь аргентинец страдает под руководством нового тренера Роналда Кумана, сначала выкинувшего из команды Луиса Суареса, а затем обеспечившего "Барсе" худший старт сезона в современной истории. К окончанию 2020 года "Барселона" занимает в турнирной таблице лишь шестое место, отставая на 10 очков от лидирующего "Атлетико", имеющего также две игры в запасе. И конца этим смутным временам пока не видно…

Чемпионство "Ливерпуля"

Подводя итоги года в мировом футболе, никак нельзя обойти вниманием чемпионат Англии - одну из лучших, если не лучшую, национальную лигу мира, тем более что этот год отметился для британских болельщиков по-настоящему историческим событием. "Ливерпуль", переживший роковое падение Джеррарда и сенсационное "серебро" сезона 2018/19, в 2020-м году наконец завоевал долгожданный трофей - первый за тридцать лет титул английских чемпионов. Международное сообщество в лице ФИФА посчитало этот успех даже более значимым, чем золотой пента-трик "Баварии", и вручило Юргену Клоппу звание лучшего тренера года второй раз подряд.

За несколько лет в Ливерпуле немецкий специалист построил одну из самых крепких команд в Европе, которая входит в число фаворитов Лиги чемпионов на протяжении уже трёх сезонов, а "Энфилд" практически превратил в неприступную крепость. Сегодня же мерсисайдцы уверенно идут к тому, чтобы защитить прошлогодний домашний титул.