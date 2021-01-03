Сформирована группа наблюдателей от СНГ на выборах президента Кыргызстана

По приглашению председателя Жогорку Кенеша Таланта Мамытова группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ примет участие в краткосрочном мониторинге досрочных выборов президента Кыргызской Республики и референдума. Об этом сообщили в МПА Содружества, напомнив: выборы и референдум состоятся 10 января 2021 года.

В состав мониторинговой группы войдут парламентарии стран СНГ, представители Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА, сотрудники Секретариата Совета МПА.

Данной группе предстоит работать на территории Кыргызстана в период с 7 по 12 января. Непосредственно в день голосования мониторинг будет также осуществляться на зарубежных избирательных участках. Всего для работы на выборах в КР аккредитованы 52 международных наблюдателей от МПА СНГ.

Координатором этой группы назначен заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне, председатель Постоянной комиссии МПА по вопросам обороны и безопасности Виктор Заварзин.

С Центральноазиатским регионом, и, в частности, с Кыргызстаном, он знаком не понаслышке. Генерал–полковник в отставке Виктор Заварзин в свое время проходил службу в Туркестанском военном округе на различных командных должностях, принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана, возглавлял Объединенное российско–туркменское командование Вооруженных сил Туркменистана. А в 1996 - 1997 годах командовал Коллективными миротворческими силами СНГ в Таджикистане. Впоследствии был Главным военным представителем Российской Федерации при НАТО в Брюсселе и известен тем, что в июне 1999–го лично возглавил неожиданный марш–бросок 200 российских десантников из состава миротворческого контингента в Боснии, в Косово. И вывел эту группу в аэропорт косовской столицы Приштины, что стало решающим фактором в повороте отношений с НАТО и достижения соглашения об участии российских миротворцев в урегулировании косовского конфликта. С 2003 года политическая карьера Заварзина продолжилась в качестве депутата российского парламента, где он, в частности, был членом Постоянной делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее НАТО. И координатором депутатской группы по связям с парламентом Кыргызстана.

Мониторингом подготовки и проведения выборов в Жогорку Кенеш, состоявшихся 4 октября текущего года, также занималась Миссия наблюдателей от СНГ. В нее были включены представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Всего – 144 специалиста, 12 из которых работали на долгосрочной основе. Возглавил миссию первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.