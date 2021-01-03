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Жириновский подсказал Трампу, как остаться на посту президента

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- Мария Стрельцова
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Основанием для отмены результатов выборов в США может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие 4 года демократы его просто уничтожат. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик написал об этом в Telegram-канале.

Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными – все полномочия использовать на максимум, подсказывает лидер ЛДПР Трампу.

"США устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции. Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом", - написал Жириновский, подчеркнув при этом:

- Россия может поддержать его, договориться о финансовой поддержке, например, со стороны арабских шейхов. И взамен нам ничего не требуется, ибо Трампу и так тошно и противно в сложившейся ситуации. Сейчас главное, что нужно американскому президенту – проявить силу воли, чтобы остаться на посту президента. Также я бы рекомендовал ему все-таки сделать прививку. Если нужно – мы пришлем наш "Спутник V".

"Крепитесь, Дональд, мы с вами, заграница Вам поможет", - заключил российский политик.


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URL: https://www.vb.kg/395758
Теги:
США, Дональд Трамп, Владимир Жириновский
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