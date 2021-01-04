Погода
$ 83.18 - 83.58
€ 101.37 - 102.87

Российские военные провели десятки гуманитарных акций в Кыргызстане

390  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Около 50 гуманитарных акции проведено в 2020 году военнослужащими российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена база.

На протяжении минувших месяцев ее представители доставляли продукты питания, одежду и средства первой необходимости многодетным и малоимущим семьям, а также детским домам, расположенных в городе Кант. В продуктовые наборы входили мука, мясо, крупы, макаронные изделия и консервы.

В числе объектов, где побывали российские летчики, - детский дом семейного типа "Алтын уя", адаптационно-реабилитационный центр "Умут", созданный на базе обычного детского сада, социальное стационарное психоневрологическое учреждение. Помимо продуктов питания нуждающимся передавались одежда, лекарства, комплекты бытовой химии, моющие и дезинфицирующие средства.

А в канун наступления 2021 года в клубе самой авиабазы состоялась новогодняя елка для детей военнослужащих. Командир базы полковник Алексей Ларин поздравил всех ребят с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал крепкого здоровья и исполнения желаний. Для детей и их родителей творческими коллективами был организован театрализованный новогодний спектакль, по завершении которого каждый ребенок получил подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Авиабаза "Кант" в Кыргызстане является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств это организации в Центральной Азии. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395762
Теги:
гуманитарная помощь, Кант, авиабаза, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  