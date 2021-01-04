Невероятная четверка прошлого года

На сегодня мы решили собрать тех представителей отечественного истеблишмента, которые тем или иным способом удивили общественность в прошлом году.

Чекист, которого еще не бывало

Если бы подобная номинация была учреждена, то заслуженную награду получил бы нынешний председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. На днях он дал большую пресс–конференцию, в ходе которой заявил, что не собирается сбавлять обороты в антикоррупционной борьбе. Пообещал даже, в случае чего, не жалеть своих родственников и друзей.

Пока трудно сказать, действительно ли глава Госкомитета национальной безопасности выполнит свои обещания и продолжит зачищать чиновничьи ряды от коррупционеров. Однако уже сегодня можно оценить, как интенсивно ведомство производит аресты, связанные с незаконным обогащением высоких чинов.

ГКНБ под руководством Камчыбека Ташиева работает чуть больше двух месяцев. За это время ведомство успело отчитаться о задержании ранее неприкасаемого криминального авторитета Камчи Кольбаева, члена ОПГ Мурзахметова по кличке Чач, а член ОПГ Дженго объявлен в розыск.

Кроме того, чекисты арестовали главу Соцфонда Медера Ирсалиева по факту поборов денежных средств с территориальных подразделений. Был задержан представитель президента в ЖК Курманбек Дыйканбаев по подозрению в злоупотреблении должностным положением, взят под стражу бывший глава ГСБЭП Бакир Таиров. В СИЗО ГКНБ заключен экс–директор АКС ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев.

За незаконное обогащение задержан судья Верховного суда Камиль Осмоналиев. А в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой выдвинуто обвинение. Материалы переданы в дисциплинарную комиссию при Совете судей для рассмотрения вопроса о возможности привлечения Калиевой к уголовной ответственности. В истории кыргызского государства это беспрецедентное событие, особенно в той части, что суть обвинения была оглашена до окончания следствия и приговора суда.

Ну а задержание начальника МП "Бишкекглавархитектура", главного архитектора столицы Асхата Тулебердиева и первого заместителя главы аппарата правительства Азамата Араева - это уже, как говорится, на десерт.

Недвусмысленный настрой Ташиева на "раскулачивание" коррупционеров нравится не всем. Но роптать не приходится. Страна находится в экономической яме - внешняя помощь уже практически иссякла, а внутренние ресурсы сильно истощены коронакризисом, а также бурной (для самих себя) деятельностью отечественных мздоимцев.

Единственная возможность выйти из кризиса - окончательно разрушить коррупционные структуры, которые строились и укреплялись все годы независимости КР, и постараться возместить государству и народу, хотя бы частично, причиненный ущерб. Вот и выходит, что толерантность по отношению к коррумпированным чиновникам в нынешней ситуации неуместна. Мы все хорошо знаем, к чему она приводит, ведь до сих пор мафия в нашей республике чувствовала себя вольготно и защищенно, поскольку знала, что нет силы, способной ее искоренить.

Дважды лишенец

В конце ноября Административный суд города Бишкека признал недействительным постановление ЦИК от 15 октября 2020 года о возвращении Омурбеку Текебаеву статуса депутата ЖК. Таким образом политика уже во второй раз лишили депутатского мандата. В суде отметили, что при вынесении решения Центральной комисcией по выборам и проведению референдумов были нарушены нормы конституционного Закона "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР".

Напомним, в суд по поводу текебаевского мандата обратился активист и поэт Темирлан Ормуков. Он требовал признать незаконным решение ЦИК о передаче мандата Садыка Шер–Нияза Омурбеку Текебаеву.

- Садык Шер–Нияз передал свой мандат, как будто это его личная собственность. Не имел права это делать, ведь мандат - это воля народа. Теперь я буду разбираться с ЦИК. Они должны быть привлечены к ответственности, - заявил поэт.

Наличие или отсутствие депутатского мандата практически никак не влияет на авторитет Омурбека Текебаева. Даже без депутатского статуса Омурбек Чиркешович остается отцом Конституции и в своем роде живым памятником не вполне удавшегося в Кыргызстане парламентаризма. Сейчас, к слову, политик пытается отстоять парламентскую форму правления, недавно он обратился к сопартийцам с призывом поддержать его.

Прорыв женской лиги

Женская политическая лига Кыргызстана с каждым годом становится сильнее. В этом году, например, сразу две представительницы прекрасного пола в истеблишменте смогли поработать в одной из высших должностей правительства.

В начале года курировать социальный блок в качестве вице–премьер–министра была назначена Аида Исмаилова. До этого она была депутатом ЖК фракции "Республика - Ата Журт". А в конце октября эту должность заняла Эльвира Сурабалдиева. Приказ о ее назначении подписал Садыр Жапаров, на тот момент исполняющий обязанности президента, премьер–министр Кыргызстана.

Сурабалдиева так же, как Исмаилова, была депутатом парламента. Только от фракции СДПК. А еще она запомнилась тем, что была в числе десяти депутатов, которые выступили против принятия скандального законопроекта "О манипулировании информацией".

Ну очень "неприятный факт"

Недавно стало известно, что Алмазбек Атамбаев простил другого экс–президента и своего бывшего друга Сооронбая Жээнбекова. Свою позицию Алмазбек Шаршенович изложил в письме, которое на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал его адвокат Замир Жоошев.

Надо отметить, что письмо написано в фирменном стиле Алмазбека Атамбаева - с обязательным упоминанием про нечистоты:

"Бывает так, что, идя по улице, по неосторожности наступаешь на грязь, нечистоты. Затем, как получится, протираешь обувь об асфальт и идешь дальше. На моем жизненном пути "друг Соке" - такой же неприятный факт. Теперь тратить на него свое время нет необходимости. Жизнь нужно посвятить хорошим вещам. Его и без того накажут и время, и Бог. "Друг Соке" навсегда останется в истории как предатель, двуличный человек, политик, сделавший воровство нормой. Люди уже говорят: не дай Бог такого друга, как Соке. Нет ничего хуже этого - как для него, так и для его потомков".

Письмо бывшего главы государства пока остается без ответа - Сооронбай Жээнбеков тоже в привычной для себя манере отмалчивается.