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"Нет мест". В США похоронные бюро стали отказывать близким умерших

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- Виктория Гунгер
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В Калифорнии похоронные бюро стали отказывать близким умерших от COVID-19 людей, так как мест нет. Замедлился весь процесс захоронения и кремации, включая бальзамирование тел и получение свидетельств о смерти, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ABSNews. Владелица одной из похоронных компаний заявила, что впервые за 40 лет работы она видит по тридцать машин в день. Это в шесть раз превышает средние цифры.

Кроме того, стали сложными различные бюрократические процедуры. Если раньше на получение документов уходил один-два дня, то теперь приходится ждать неделю. Как и очереди в крематории.

Исполнительный директор Калифорнийской ассоциации похоронных бюро Боб Акерманн отметил, что замедлился весь процесс захоронения и кремации тел, включая бальзамирование и получение свидетельств о смерти.

Представители сферы ритуальных услуг опасаются, что праздники могут спровоцировать еще один всплеск случаев COVID-19.

Накануне стало известно, что Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, в котором с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 1 млн случаев COVID-19.

Действующий президент США Дональд Трамп 1 января заявил, что в некоторых американских штатах вакцинация от коронавирусной инфекции проводится крайне медленно.


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URL: https://www.vb.kg/395768
Теги:
смертность, США, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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