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Человечеству угрожает новый вирус - "Болезнь Х"

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- Виктория Гунгер
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Микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, в 1976 году открывший вирус Эбола, сообщил, что в стране могло появиться новое смертельное заболевание. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на CNN.

По его словам, у одной из пациенток из города Ингенде были обнаружены симптомы геморрагической лихорадки.

Анализы пациентки не выявили возбудителей Эболы и следов других заболеваний.

Микробиолог предполагает, что женщина могла стать нулевым пациентом нового заболевания, которое он назвал "Болезнью Х".

По оценкам африканского ученого, новое заболевание может оказаться таким же заразным, как и COVID-19. Его летальность может быть близка к вирусу Эбола, от которого погибает почти половина инфицированных.


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URL: https://www.vb.kg/395772
Теги:
США, хронические болезни, эпидемия, Кыргызстан
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