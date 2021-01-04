Объем воды в Токтогульском водохранилище продолжает снижаться

Объем воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 4 января 2021 года составил 12 млрд 102 млн кубометров. Об этом сообщают ОАО "Электрические станции".

Приток воды составляет 134 кубометра в секунду, расход воды - 762 кубометра в секунду.

В этот же период прошлого года объем воды в водохранилище составлял 14 млрд 842 млн кубометров.

Напомним, максимальный объем водохранилища - 19,5 млрд кубометров. В последний раз такой уровень воды был в 2011 году, ранее в 2010 и 2003 годах. В 2014 году, Токтогулка была заполнена на 75 процентов, и правительство назвало это тогда "критическим уровнем". "Мертвая точка" для ГЭС - 5,5 из 19,5 млрд кубометров воды.